Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı’nı seslendirdi

Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde sağlık çalışanlarına moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdi.

Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin Covid-19 mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri bir video hazırladı. Video, “Kahraman Türk Milletine saygıyla ve sevgiyle” notuyla paylaşıldı.



2016 yılında geçirdikleri uçak kazasından sonra ilk yurt dışı konserini geçen yıl İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştiren Kızıl Ordu Korosu'nun repertuvarında 2000'den fazla eser bulunuyor.

Söz konusu videoyu, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medyadan paylaştı.

Rus Kızıl Ordu Korosu, #Türkiye'nin #Covid_19 mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı. Video, “Kahraman Türk Milletine saygıyla ve sevgiyle” notuyla paylaşıldı.



➡️ https://t.co/3yxtcvOgu3 pic.twitter.com/BWeiqiLpnB — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 8, 2020

​