Zaharova, Pentagon'un 2. Dünya Savaşı yayınını değerlendirdi: Yalan ve ikiyüzlülük dolu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2. Dünya Savaşı ile ilgili yaptığı yayını “korkunç yalan ve ikiyüzlülük dolu iddia” olarak nitelendirdi.

Pentagon, Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının 75. yıldönümü nedeniyle 2. Dünya Savaşı’nın konu alındığı bir sunum gerçekleştirdi.

Savaşın Almanya ve Sovyetler Birliği’nin Polonya’yı işgal etmesiyle başladığı iddiası dışında, faşizmin yenilgiye uğratılmasında Kızıl Ordu’nun rolüne dair hiçbir bilgiye yer verilmediği sunumda, sadece ABD’nin Normandiya çıkarmasından başlayarak Avrupa’daki savaşta rolü anlatılıyor.

Pentagon’un sunumunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın “tüm insanlık için önemli bu günlerde bile tarihi çarpıtma çabalarından vazgeçmediğini” söyledi.

Pentagon’un, Sovyetler Birliği’ni 2. Dünya Savaşı’nı başlatmakla suçladığına ve Nazi Almanya’sı ile aynı kefeye koyduğuna dikkat çeken Zaharova, “Bu sunumda, faşist savaş makinesinin bel kemiğini kıranın ülkemiz olduğu ve Hitler askerlerinin büyük kısmının Doğu cephede öldüğü bahsedilmiyor” ifadesini kullandı.