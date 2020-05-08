Putin: Sovyet halkının zafere giden yolu kahramanca ve fedakarcaydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşın’da kazanılan Zafer'in 75. yıldönümünü ve Avusturya'nın Nazizmden kurtuluşu vesilesiyle Avusturya televizyonu ORF'ye verdiği demeçte, Sovyet halkının zafere giden yolunun kahramanca ve fedakarca olduğunu söyledi.

Avusturya Başbakanı’a “Nazizme karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümü onuruna Avusturya halkına hitap etme” önerisi için teşekkür eden Putin, şu ifadeleri kullandı: “1945 baharında, Sovyet ordu birlikleri Berlin'i aldı. İnsanlık tarihinin en kanlı savaşının cehenneminden yaklaşık dört yıl boyunca geçerek bu hedefe doğru ilerlediler. Bu savaşa ihtiyaçları yoktu, bunu istemediler, Sovyetler Birliği'ne dayatıldı bu savaş. Naziler haince, gizlice saldırdı, bir anda çok uluslu ülkemizin barışçıl ve huzurlu yaşamına kast etti.”

Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sovyet halkının zafere giden yolu kahramanca ve fedakarcaydı. Onların cesareti, iradesi ve manevi gücü önünde eğiliyoruz. Onlar, inanılmaz zorlukların üstesinden gelebildiler, kendi topraklarını savunabildiler, İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunu belirlediler, Avrupa'yı özgürleştirdiler ve tüm dünyanın beklediği zafere ulaştılar.”

Putin, Rusya’nın Nazizmin yenilgisine katkı sunanları unutmayacağını belirterek, “Rusya, Anti-Hitler koalisyonunda yer alan müttefikleri, anti-faşist yeraltı savaşı yürütenleri, Nazilerin yok ettiği milyonlarca insanı, yaşlıları, kadınları, çocukları ve Holokost trajedisini unutmayacak" dedi.

Avusturya'da, her yıl 8 Mayıs’ta, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü kutlanıyor. Bu vesileyle, her yıl geleneksel olarak "Sevinç Bayramı" etkinlikleri düzenleniyor. Bu bayram ilk olarak, 1945’in ilkbaharında Mauthausen toplama kampının tutsaklar komitesi tarafından Avrupa'nın Nazizmden kurtuluşu onuruna düzenlendi.

Avusturya, 1938'deki Anschluss sonucunda Nazi Almanyası'nın bir parçası oldu. Avusturya devletinin yeniden tesisi, Nazilerden kurtarılmasından sonra 27 Nisan 1945'te geçici bir hükümetin kurulmasıyla başladı. Daha sonra Avusturya'da denasifikasyon süreci başladı ve Hitler karşıtı koalisyonun üye devletleri tarafından dört işgal bölgesine ayrıldı. Avusturya, Sovyet, İngiliz, Amerikan, Fransız birliklerinin geri çekilmesinden ve bağımsız ve demokratik bir ülkenin yeniden inşası için Devlet Anlaşmasının imzalanmasından sonra 1955'te nihai bağımsızlığını kazandı.