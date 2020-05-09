Putin, Johnson ile telefonda görüştü: İngiltere'den Kovid-19 aşısı için zirve daveti

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, Johnson’un Putin’i İngiltere’de düzenlenecek Dünya Aşı Zirvesi'ne davet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan, Başkan Putin'i, İngiltere'nin Haziran ayında online olarak gerçekleştireceği, dünyanın en yoksul ülkelerinde sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve koronavirüsle mücadele etmeyi amaçlayan Dünya Aşı Zirvesi'ne katılmaya davet etti.”

Johnson’un, Rus lidere iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi gerektiği ancak daha fazla ilerleme için bazı engeller olduğunu söylediğini belirten sözcü, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Başbakan, bugün zaferin 75. yıldönümü vesilesiyle Başkan Putin ile görüştü. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Rus birlikleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak hayatını kaybedenlerin kahramanlığı ve fedakarlığına saygılarını ifade ettiler.”