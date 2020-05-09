Rusya ve Çin Savunma Bakanları, Kovid-19 koşullarında askeri işbirliğini konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe'nin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ve Wei, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi koşullarında askeri işbirliğindeki güncel meseleleri istişare etti.

Bakanlar, 75. yıl önce 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferi de konuşurken Wei, Büyük Zafer dolayısıyla Rus mevkidaşını tebrik etti.