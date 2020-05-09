Rusya'da her 7 koronavirüs hastasından 1'i iyileşti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı koyulan her 7 hastadan 1'inin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte taburcu edilen hasta sayısı bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkarak 2.805 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 26.608'e yükseldi.

Bugün itibarıyla Rusya'da sağlığına kavuşan Kovid-19 hastalarının oranı yüzde 14'ü geçti, her 7 hastadan 1'i hastalığı yendi.

Son 24 saatte 98 hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 1.723'ü görürken Rusya'da koronavirüsten ölüm oranı 0.92 olarak kaydedildi.

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 10 bin 699 artmıştı ve toplam vaka sayısı 187 bin 859’a çıkmıştı.