Rospotrebnadzor: Koronavirüs kısıtlamalarının bazıları aşı bulanana kadar kaldırılmayacak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı önlemlerin aşı bulununcaya kadar uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı önlemlerin aşı bulununcaya kadar uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Grup Başkan Yardımcısı Adalbi Şhagoşev, Popova'yla yaptığı görüşmenin ardından Rus yetkilinin sözlerini Rus basınıyla paylaştı.

Şhagoşev'in aktardığına göre Popova, Kovid-19 önlemlerinin ancak aşı bulunduğunda tümüyle kaldırılabileceğini belirtti.

Üç aşamalı karantinadan çıkış sürecinin son aşaması tamamlandıktan sonra bile bir dizi kısıtlamanın devam edeceğini kaydeden Popova, "Bu bir denge meselesi; aşı olursa, ilaç olursa, o zaman normal hayata dönmeyi konuşabiliriz" dedi.

'Birden fazla aşı ortaya çıkabilir'

Bu arada Popova, koronavirüse karşı birkaç aşı birden geliştirilebileceğine, zira çok sayıda kurum ve ülkenin bu konuda çalışma yaptığına dikkat çekti.

Popova, bu aşıların etki derecesine ve çeşitli parametrelere göre farklılık göstereceğini ekledi.