Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nden ABD'ye Amerikan hapishanelerinde bulunan Rusları serbest bırakma çağrısı

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un ABD makamlarına hitaben yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi:
“ABD makamları, ülke dışında ceza alan Amerikalıların serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle vatandaşlarının ölümü durumunda ‘suçlu devletlere’ yaptırım uygulama sözü veriyorlar. Bu arada, ABD hapishanelerinde Kovid-19’la ilgili durum hızla kötüleşmeye devam ediyor. Birçok mahkum enfekte olmuş, bazıları çoktan öldü. Hükümlülere tıbbi yardım verilmiyor, enfeksiyon tespiti için hiçbir test yapılmıyor. Yeteri kadar koruyucu maske ve diğer hijyenik koruyucu ekipman yok. Buradaki etkili insan hakları örgütleri hapishanelerdeki kritik durum hakkında alarm veriyor. En savunmasız kategorideki mahkumların serbest bırakılması konusunda ısrar ediyorlar.”
Antonov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 24 Mart’ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya ABD cezaevlerinde bulunan Ruslara pandemi nedeniyle merhamet gösterilmesi için bir mesaj gönderdiğini hatırlattı.
Antonov daha önce, ABD Adalet Bakanı ve Başsavcı William Barr'ın yanı sıra, Federal Cezaevleri Bürosu Direktörü Michael Karvahal ile görüşerek hapishanelerdeki Rus vatandaşların durumunu gündeme getirmişti.
Ciddi hastalıklardan muzdarip, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş kişilerin yanı sıra, hapis cezalarının önemli bir bölümünü çekmiş olanlara dikkat çeken Antonov, şu ifadeleri kullandı:
“Bir kez daha Amerikan makamlarını merhamet ve iyi niyet göstermeye çağırıyoruz. Rusları serbest bırakın. Hayatları ve sağlıkları tehdit altında.”
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