Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nden ABD'ye Amerikan hapishanelerinde bulunan Rusları serbest bırakma çağrısı

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD cezaevlerinde bulunan Rusların Kovid-19 salgını sebebiyle serbest bırakılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Federal Cezaevleri Bürosu’na hitaben açık bir mektup yazdı. Mektup, Perşembe günü büyükelçiliğin Facebook sayfasında yayınlandı.