Putin, Rusya’nın ulusal konseptini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı televizyon progaramında kendisine yöneltilen Rusya’nın ulusal konseptine ilişkin soruya 'Vatanseverlik, başka bir şeyin olması mümkün değil' cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ulusal konseptinin vatanseverlik olduğunu belirtti.

Putin, Rossiya 1 televizyonundaki 'Moskova. Kremlin. Putin' programında, Rusya’nın ulusal konseptinin ne olduğu yönündeki soruya, “Sanırım vatanseverlik, başka bir şeyin olması mümkün değil” dedi.

Ancak vatanseverliğin “ekşimiş, küflü ve ekşi” olmaması gerektiğini kaydeden Rus lider, “Vatanseverlik, kendini ülkenin kalkınmasına, ileriye doğru hareket etmesine adamaktır. Vatanseverlik asla sadece kahramanlıklarla dolu geçmişimize sarılmamız gerektiği anlamına gelmez. Aynı derece kahramanlıklarla dolu ve başarılı geleceğimize de bakmak lazım” ifadesini kullandı.

Vatanseverliğin halkı birleştirmesi gerektiğini vurgulayan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birleşemezsek sonucun tüm halkımız için ağır olacağını anlıyoruz. Eski Rusya’nın parçalandığı dönemde öyleydi, Batı’dan işgalciler geldi, Doğu’dan işgalciler geldi, halk yüzyıllarca acı çekti. Böyle bir şey unutulamıyor. Bunun sonucu olarak, şiddetli ve ağır sınavların yaşandığı dönemlerde tek kurtuluşun ve ilerleme koşulunun birlik olduğu yönünde kamuoyunun zihninde bir anlayış oluşuyor.”