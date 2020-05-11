Putin'den hükümete ekonominin yeniden canlandırılması için ulusal plan hazırlama talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle darbe alan Rus ekonomisinin yeniden canlandırılması için hükümete 1 Haziran'a kadar ulusal plan hazırlama talimatı verdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak önlemlerle ilgili bir talimatname imzaladı.

Talimatnameye göre hükümet, Rusya Federasyonu'na bağlı bölgelerin üst düzey yöneticileri ile birlikte, Rusya'daki sendikaların temsilcilerinin de katılımıyla istihdamın ve gelirlerin eski seviyeye dönmesini, ekonominin gelişmesini ve ekonomide uzun vadeli yapısal değişiklikler yapılmasını sağlayacak bir ulusal eylem planı hazırlayarak 1 Haziran'a kadar Putin'e sunacak.

'Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla ilgili tavsiyeler hazırlanacak'

Putin, Başbakan Mihail Mişustin'e, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'e ve Devlet Konseyi çalışma grubuna 12 Mayıs'a kadar bölgedelerde uygulamaya koyulan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasına yönelik tavsiyeler hazırlama talimatı verdi.

Rus lider, söz konusu tavsiyelerde kademeli kaldırma süreçlerinin sürelerine, kriterlerine ve parametrelerine yer verilmesini ve bundan sonra tavsiyelerin aylık bazda sunulmasını da istedi.

'Bölgelere sahra hastaneleri kurulmasıyla ilgili tavsiyeler hazırlanacak'

Putin'in bir diğer talimatı, Rusya'nın bölgelerinde sahra hastaneleri kurulmasıyla ilgili.

Buna göre hükümet, Acil Durumlar Bakanlığı'yla işbirliği içinde Kovid-19'un yayılma ve yeni salgın bölgeleri oluşma risklerinin azaltılması için Rusya'nın bölgelerinde sahra hastaneleri, tanı merkezleri ve mobil laboratuvarlar kurulmasıyla ilgili tavsiyeleri 20 Mayıs'a kadar Putin'e sunacak.