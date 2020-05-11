Rusya, Türk karayolu taşımacılarına kısıtlama getirebilir

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rus karayolu taşımacıları için mevcut kısıtlamaları kaldırmazsa, bugün saat 23.00 itibariyle Türk taşımacılara kısıtlama getirilebilir.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında Rus Bakan Yevgeniy Ditrih’in Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, taraflar görüşmede uluslararası karayolu yük taşımacılığında işbirliğiyle ilgili konuları ele aldı.

Görüşmede Rus karayolu taşımacılık şirketlerinin Türkiye’ye girişlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına özellikle dikkat çekildi. Türk tarafı, tüm kısıtlamaların en yakın zamanda kaldırılması niyetinin bulunduğunu bildirdi.

Rus tarafı ise Ankara tarafından Rus taşımacılara yönelik kısıtlamaların kaldırılması için bir karar olmaması durumunda, 11 Mayıs 2020’de saat 23.00’da Türk taşımacılara ilişkin benzer tedbirlerin uygulanabileceğini aktardı.

Görüşmede taraflar ayrıca karayolu üzerinden yük taşımacılığının vaktinde ve kısıtlamasız gerçekleşmesi için ortak çaba gösterecekleri yönünde anlaştı.