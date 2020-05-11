Sınır tanımayan şarkı: 60 ülkeden insanlar ‘Zafer Günü’nü seslendirdi

Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zaferin simgesi haline gelen popüler Sovyet şarkısı ‘Den Pobedi’ (Zafer Günü) dünyanın farklı ülkelerinden 1 milyon 140 binden fazla kişi tarafından kendi dillerinde seslendirildi.

Nazizme karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe 60’tan fazla ülkenin vatandaşları katıldı. Etkinlik kapsamında, ‘Den Pobedi’ şarkısı Tatarca, İspanyolca, Moldovaca, Sırpça, Bulgarca, Yunanca, Portekizce, Kalmıkça, Arapça, Azerice, Vietnamca, Çeçence, Osetince, Altayca, Tuvaca ve birçok diğer dillerde seslendirildi.



Sözleri Vladimir Haritonov, müziği David Tuhmanov tarafından 1975’te, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zaferin 30. yıldönümünde yapılan efsanevi ‘Den Pobedi’ şarkısı, etkinliğe özel olarak Rusya ve eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde, Avrupa ve Asya’da yaşayan halkların dillerine çevrildi.

Organizatörlerin yaptığı açıklamada, “Size en yakın dili seçin. Bu kalbe yakın satırları, Rusya ve dünyanın yüzlerce dillerinden birinde okuyun. Bu etkinlik, halklarımızın çokuluslu birliğinin simgesidir. Zafer Günü, bu iki kelimenin, atalarının kahramanlığı ile gurur duyan herkes tarafından anlaşıldığına inanıyoruz” ifadesine yer verildi.