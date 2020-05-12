Amerikan bombardıman uçağı Rusya’nın batı sınırlarının yakınında uçtu

Batılı uçuş gözlem sitelerinin verilerine göre ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı, Baltık Denizi hava sahasında Rusya’nın batı sınırlarının yakınında uçuş gerçekleştirdi.

Aktarılan bilgiye göre Amerikan bombardıman uçağı, ABD’den kalkarak Atlantik üzerinden kıtalararası uçuş yaptıktan sonra ilk başta, Kaliningrad bölgesinin yakınlarındaki Polonya hava sahasında uçtu, ardından Litvanya’ya ve oradan Letonya ve Leningrad bölgesi ile sınır komşusu olan Estonya’ya yöneldi.

B-1B Lanser, havada birkaç kez Amerikan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaparak aktarmasız uçuş gerçekleştirdi.

Polonya Savunma Bakanı doğruladı

Amerikan bombardıman uçağının Polonya hava sahasından geçtiğini resmen doğrulayan Polonya Savunma Bakanı Marius Blaszczak, “Polonya’ya ait F-16 ve MIG-29 avcı uçakları yeniden B-1B Amerikan bombardıman uçağına refakat ediyor. Bu, ABD’nin acil durumda müttefiklerini destekleme taahhütleri konusunda ciddi olduğunu kanıtlıyor. Polonya ordusu, koronavirüse rağmen görevlerini ifa ediyor” açıklamasında bulundu.

Daha önce geçen çarşamba günü ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağının Leningrad Bölgesi'ne 100 kilometre mesafede bulunan Estonya'nın Tapa poligonunda eğitim bombardımanı gerçekleştirdikleri bildirilmişti.