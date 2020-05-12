Rusya’da bir günde 10 bin 899 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya’da yetkililer son bir gün içinde 10 bin 899 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ülkede pandeminin başından beri saptanmış koronavirüs vakalarının toplam sayısı 232 bin 243’e yükseldi. Bu, Rusya'daki toplam koronavirüs vaka sayısının İspanya'dakileri geçtiği anlamına geliyor.
Ülkede son bir gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 107 olduğu açıklandı.
Rusya’da pandeminin merkezi ise hala başkent Moskova. Kentte son bir günde 5392 yeni vaka tespit edildi.
Rus yetkililer ülkede yeni vaka sayılarının çokluğunu, yapılan testlerin sayısının yükselişiyle açıklıyor. Ülkede şimdiye dek 5.8 milyon test yapılmış durumda.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)