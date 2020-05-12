FSB Rusya’da planlanan terör saldırılarını önledi

FSB’den yapılan açıklamada, Kimrı kentinde kundaklama ve güvenlik güçlerine ve kamu görevlilerine yönelik silahlı saldırılar planlayan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Hükümet binalarını kundaklama, kolluk kuvvetleri ve kamu görevlilerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında olan 2001 doğumlu bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

​Zanlının gözaltına alındığı sırada evde yapılan aramada bulunan gerçek mermi kullanılabilir hale getirilmiş bir adet PM travmatik tabancaya, üç adet Molotof kokteyline, kesici silah ve planlanan saldırılar ile verileri içeren ajandalara el konuldu.

Olayla ilgili ceza davası açıldı.

Güvenlik güçleri bu yıl içinde Rusya’nın çeşitli bölgelerinde planlanan birkaç saldırıyı önlemeyi başardı.