Lavrov: İstihbaratımız Venezüella'ya sızma olayını araştırmakta yardımcı olmaya hazır

Lavrov, video konferans yoluyla düzenlenen basın brifinginde, “Paralı askerlerin Venezüella’da sabotaj, terör eylemi ve meşru devlet başkanına yönelik darbe düzenleme amacıyla bu ülkeye sızma girişiminin araştırılması dahil tüm işbirliği alanlarında istihbarat teşkilatlarımız temas halinde. Eğer ilgili anlaşmalar temelinde yardım talebi gelirse elbette değerlendirilecek” ifadesini kullandı.

Venezüella ile 'tüm temasların meşru temelde, yani iki ülke parlamentoları tarafından onaylanan ve yasal güce sahip hükümetlerarası anlaşmalar temelinde' yapıldığının altını çizen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, askeri teknik işbirliğimizi de bu işbirliği kapsamında oraya teslim edilen ürünlere bakımın sağlanması ihtiyacını da ilgilendiriyor. Tüm bunlar, anlaşmalardaki yükümlülüklerimiz. İki ülkenin diğer ilgili bakanlıkları arasındaki tüm anlaşmalar da hükümetler arası formatta saptanıp meşru güce sahiptir”.

İnsani yardım dahil Venezüella’ya sağlanan yardımın doğal olduğunu kaydeden Lavrov, bu ülkeyi yaptırımlarla boğma çabalarının devam ettiğini belirterk, “Devlet Başkanı Maduro hükümeti, halkının karnını doyuramamakla suçlanıyor. Bu artık iyilik ve kötülüğün de ötesinde. Biz, diğer ülkelerle birlikte ilaçlar dahil Venezüella’ya insani yardımda bulunuyoruz” dedi.