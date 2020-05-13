Lavrov: Bazı ABD'li siyasetçilerin tarihi gerçekleri bilinçli olarak görmezden geldiğinden hiç şüphemiz yok

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Lavrov, ABD'nin SSCB'nin Nazilere karşı kazanılan zaferdeki katkısını görmezden gelmesini eleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ocak ayında Holokostu Anma Forumu'nda yaptığı konuşmada da Sovyet askerlerinin katkısından söz etmediğini anımsatan Lavrov, Washington'un tutumunun kendisini şaşırtmadığını, zira bazı ABD'li siyasetçilerin tarihi gerçekleri bilinçli olarak görmezden geldiğinden hiç şüphe etmediklerini vurguladı.

Lavrov, bunun siyasetçiler de dahil olmak üzere toplumun bilinçaltının işlenmesinin bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Lavrov, Beyaz Saray'ın 2. Dünya Savaşı'nın galipleri arasında SSCB'den bahsetmemesini talihsizlik olarak niteleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette ki bu, talihsiz bir durum. Özellikle de, daha birkaç hafta önce Vladimir Putin ve Donald Trump'ın Sovyet ve ABD askerlerinin 1945'te Elbe nehri üzerinde gerçekleştirdikleri tarihi görüşmenin yıldönümü vesilesiyle kabul ettikleri ortak açıklama göz önünde bulundurulunca. Halbuki bu açıklamada, zafere ve bu zaferin modern dünya düzenine katkısına ilişkin ilkesel değerlendirmelere yer verilmiş ve günümüzde sınır ötesi niteliğe sahip mevcut tehditlerle başa çıkmak için yakın, ideal müttefiklik ilişkilerinin devam ettirilmesi gerektiği vurgulanmıştı."

Beyaz Saray'ın Instagram ve Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratan ülkelerin ABD ve İngiltere olduğu ifade edilirken Sovyetler Birliği anılmamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonuçlarını ve Sovyetler Birliği'nin bu savaştaki rolünü çarpıtması konusunda 'ciddi bir görüşme' yapma niyetinde olduğunu belirtmişti.