Mavi Akım boru hattı üzerinden transferler, mayıs sonuna kadar askıya alınacak

Rus doğalgazını Türkiye pazarına taşıyan boru hatlarından birisi olan Mavi Akım'ın bakım çalışmaları nedeniyle ay sonuna kadar kapalı kalacak.

Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre Mavi Akım doğalgaz boru hattı yarından itibaren bakıma alınacak. Gazprom'un yapacağı bakım çalışmalarının 19 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

BOTAŞ ise, bakım çalışmalarının 13-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Türk tarafının bakım çalışmalarının uzun sürecek olması nedeniyle boru hattından transferler ay sonuna kadar askıya alınacak.

2003’te açılışı yapılan Mavi Akım, 2017’ye gelindiğinde yüzde 100 kapasiteyle çalışmaya başladı ve bu hat üstünden Türkiye’ye 15.8 milyar metreküp doğalgaz pompalandı. 2018’de pompalanan gaz miktarı 13.3 milyar metreküpe, 2019’da ise 11.1 milyar metreküpe düştü.

Rus doğalgazını Türkiye pazarına ulaştıran iki doğalgaz boru hattı bulunuyor. Bunlardan birisi Mavi Akım, diğeriyse TürkAkım. Her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli olan iki hattan oluşan TürkAkım’ın hatlarından birisi Türkiye pazarının, diğeri Avrupalı tüketicilerin enerji ihtiyacına ayrılmış durumda. TürkAkım’ın açılışı ocak ayında yapıldı.