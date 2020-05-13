Instagram Çeçen lider Ramzan Kadirov’un hesabını sildi

Instagram’ın bağlı olduğu Facebook şirketinin temsilcisi, Çeçen lider Ramzan Kadirov’un hesabının Kadirov'a yönelik yaptırımlar nedeniyle silindiğini söyledi.

Kadirov’un Instagram’daki hesabının silinme nedenini Sputnik’e değerlendiren Facebook şirketi temsilcisi ABD yasaları çerçevesinde hareket ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu durumda, daha önce benzer hesaplara yaptığımız gibi, yaptırım uygulanan kişinin hesaplarını sildik.”

UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov’un paylaşımlarından birinde Ramzan Kadirov’a ait olduğunu belirttiği “@za_kadyrova_95eng” hesabına erişim sağlanamıyor.

Aralık 2017’de Kadirov’un Instagram ve Facebook hesapları, ABD hükümeti tarafından kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle bloke edilmişti.

Yaklaşık 11 ay sonra Çeçen liderin hesabı üzerindeki engel kaldırıldı. Kadirov, elinde tabanca olan bir fotoğrafını paylaşmasının ardından Instagram sözcüsü bir açıklama yayınlayarak, Ramzan Kadirov’un hesabının üzerindeki engelin geçici süreyle kaldırılmasının hata olduğunu belirtti. Hesap tekrar bloke edildi.