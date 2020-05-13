Rusya sınırlarından geçişler 2021'e kadar normale dönmeyebilir

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev ve Rusya Otelciler Derneği Başkanı Gennadiy Lamşin, Kovid-19 salgınını yavaşlatmak amacıyla kapatılan sınırların ne zaman açılacağına dair öngörüde bulundu.

İgnatiyev ve Lamşin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ile Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova'ya gönderdikleri yazıda sınırlardan geçişin 1 Ocak 2021'e kadar normale dönmeyebileceğini vurguladı.

1 Haziran'dan itibaren en azından Kovid-19 vakalarının düşük olduğu bölgeler arasında yurtiçi turizme izin verilmesini öneren İgnatiyev ve Lamşin, yabancı turistlerin de sadece düşük vaka sayılı ülkelerden olmak kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren başlatılması önerisinde bulundu.

İgnatiyev ve Lamşin, sınırların koronavirüs pandemisinden önce olduğu gibi tüm ülkelere açılması için de 1 Ocak 2021 tarihine işaret etti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden sonraki ilk yurtdışı turların en erken 1 Ağustos'ta başlamasının planlandığını belirtmişti.

ATOR, Rusya içindeki turların ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayabileceği kaydetmişti.