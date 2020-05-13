Koronavirüs testi pozitif çıkan Kremlin Sözcüsü Peskov virüsün en tehlikeli yanına dikkat çekti

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kovid-19 enfeksiyonunun gidişatını anlattı ve bu hastalıkta insanların maruz kalabileceği büyük tehlikeye dikkat çekti.

Rus Kommersant gazetesine konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, hastalığın gidişatı ile ilgili bilgi verdi Kovid-19 hastalarının maruz kalabileceği büyük tehlikeyi açıkladı.

Temas ettiği iş arkadaşlarından birine Kovid-19 teşhisi konulduğu için 1 Mayıs’tan bu yana evde bulunduğunu anlatan Peskov, ilk başlarda herhangi bir belirti hissetmediğini, ancak daha sonra ateşinin gündüz 37.4 ve gece 37.8 arasında yükselmeye başladığını ifade etti.

‘Yüksek ateşe vücut ağrıları eşlik etti’

Yüksek ateşe vücut ağrılarının da eşlik ettiğini belirten Peskov, ancak hem kendisinin, hem de eşi Tatyana Navka’nın o dönemi evde kalarak geçirmeyi umduklarını, ancak ikisinin de durumu kötüleşince hastaneye başvurmaya karar verdiklerini vurguladı:

‘İyi ki hastaneye gitmişiz’

“Tehlikeli olan şey, beklemek. Yüksek ateş ve vücut ağrıları ile durumun ağırlaştığını anlayınca hastaneye gittik. İyi ki gitmişiz, orada bilgisayarlı tomografi çekildi, yani (hastalığı) tam vaktinde yakaladılar.”

‘Hastalığın geliştiği anı atlamamak önemli’

Hastalık sırasında en önemli şeyin geliştiği anı atlamamak olduğunun altını çizen Peskov, “En azından akciğer için tehlike olmadığından emin olmak gerekir. Şimdi zatürree vakaları bile örneğin tek taraflı ise evde tedavi edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

'Putin ile 1 aydan fazladır görüşmüyoruz'

Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir ayı aşkın bir süredir temas etmediğini de sözlerine ekledi.

İş yerindeki görevlerini yardımcısının ve ekibinin üstlendiği Peskov, iyileşir iyileşmez işine döneceğini vurguladı.