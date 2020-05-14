Rus Dışişleri: BM’nin ambargosu kalktıktan sonra İran’la silah teslimatı ile ilgili müzakerelere başlayabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a uygulanan ambargoyu sonbaharda kaldırmasının ardından Moskova’nın Tahran ile Rus silahlarının teslimatı ile ilgili müzakerelere başlaması ihtimalini dışlamadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, Sputnik’e demecinde BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a uygulanan ambargoyu sonbaharda kaldırmasının ardından Moskova’nın Tahran ile Rus silahlarının teslimatı ile ilgili müzakerelere başlaması ihtimalini dışlamadığını ifade etti.

Daha önce İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Sputnik’e verdiği demeçte Tahran’ın çeşitli ülkelerden askeri ara ve silah teslimatı ile ilgili teklifler aldığını ve kısıtlamaların kaldırılmasından sonra bu yönde bir takım adımlar atmayı planladığını aktarmıştı.

Kabulov, söz konusu açıklamalar ışığında, ambargonun sonbaharda kalkmasından sonra Rusya’nın İran’a silah sevkiyatlarına başlayıp başlamayacağı sorulması üzerine şu açıklamada bulundu:

“Evet, zira BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararının geçerlilik süresi sona ermek üzere ve Rusya söz konusu kararı özenle yerine getirdi.”

‘Uluslararası hukuk engeli ekimde kalkmış olacak’

Silahların teslimatının başlangıcı ile ilgili görüşmelerin henüz yapılmadığını, ‘ancak ekime kadar devam eden uluslararası hukuk engelinin kalkmış olacağından söz konusu görüşmelerin o zaman yapılabileceğini’ aktaran Kabulov, “Engel kalktıktan sonra İran en az Rusya kadar egemen bir ülke ve bize başvurma hakkına sahip” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde İran'a silah ve askeri teçhizat teslimatına ilişkin beş yıldır yürürlükte olan özel düzenlemenin önümüzdeki ekimde sona ermesi gerektiğini ve bu karardan sapma olamayacağını açıklamıştı.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran’a yönelik silah ambargosunun süresinin uzatılması ve Tahran’ın Rusya ya da Çin’den silah satın almasına izin verilmemesi için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtmişti.