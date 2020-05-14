Rusya’da bir günde 2 Mayıs’tan beri ilk defa 10 binin altında yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya’da bir günde kayıtlara geçen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 2 Mayıs’tan beri ilk defa 10 binin altına düştü. Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 974 yeni vaka görüldü.

Rusya’da son bir gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 9 bin 974 olarak açıklandı. Bu 2 Mayıs’tan beri saptanan en düşük günlük yeni vaka sayısı. Ülkede 3 Mayıs’tan beri her gün 10 binin üstünde yeni vaka kayıtlara geçiyordu.

Son verilere göre ülkede pandeminin başından beri görülen koronavirüs vakalarının toplam sayısı ise 250 bini geçip 252 bin 245’e yükseldi.

Bunun yanında Rusya’da son bir günde koronavirüs sebebiyle 93 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle koronavirüsle ilintili can kayıplarının toplam sayısı 2 bin 305’e yükselmiş oldu.

Rusya’da pandemi nedeniyle herkes için ilan edilen ücretli izin dönemi bu haftanın başında sona erdi. İnşaat ve sanayi sektörlerinde çalışan işçiler işlerine geri döndü. Ancak hizmet sektöründeki tesisler marketler dışında halen kapalı.

Ülkede pandeminin merkezi olan başkent Moskova dahil pek çok bölgede kamuya açık yerlerde maskesiz ve eldivensiz dolaşmak yasak. Halka da hala mümkün mertebe evlerinde kalmaları için çağrı yapılıyor.