Rusya’da yabancı yatırımcılara oturma izni veren yasa tasarısı hazırlandı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan İzvestiya gazetesine yapılan açıklamada, “Rus ekonomisinin hızlı bir şekilde teknolojik yenilenme ve kalkınmasına katkıda bulunan yatırımcılar için gelişmiş yabancı ülkelerle yaşanan rekabetçi mücadele koşullarında, yabancı yatırımcı akımını teşvik etmek ve onlara erişimi kolaylaştırmak gerekiyor” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte yabancı yatırımcıların oturma izni alabilmesi için ticari mi yoksa özel gayrimenkul alması gerektiği henüz bilinmiyor. Bu kriterler daha sonra hükümet tarafından belirlenecek.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’daki fraksiyonlar bu tasarıya farklı tepki gösterdi. Rusya Liberal Demokrat Partisi tasarıyı desteklemeye hazır olduğunu bildirirken Adil Rusya temsilcileri aksine önce tasarı metnin dikkatlice incelenmesi ve yabancı vatandaşlar için kriterlerin eklenmesi gerektiğini savundu.

Komünistler muhtemelen tasarıya destek vermeyecek, çünkü Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin Duma’daki fraksiyonunun başkan yardımcısı Valentina Şurçanova, “Bu tasarı kabul edilirse Rusya’dan hiçbir şey kalmaz” dedi.

Tasarının kabul edilmesi durumunda yeni kurallar Haziran 2021’de yürürlüğe girebilir.

Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi’nin uzmanı İgor Yuşkov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, her şeyin gayrimenkul kriterlerine bağlı olacağını belirterek, “Genel olarak şu anda Rusya’da yabancı işletmelerin hayatını kolaylaştırmak için göç yasalarını basitleştirmek gerekiyor” dedi.