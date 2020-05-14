2020 Uluslararası Halid el-Hatıb Ödülleri’ne başvurular açıldı

Russia Today (RT) televizyonu, çatışma bölgelerinde görevli savaş muhabirlerinin en iyi çalışmalarına verdiği Khaled Alkhateb International Memorial Awards adlı uluslararası ödül için başvuruları kabul etmeye başladığını duyurdu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ödül, Suriye’de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına düzenleniyor

Çatışma bölgelerinde görevli savaş muhabirlerinin yaptığı en iyi çalışmaların ödüllendirildiği Uluslararası Halid el-Hatıb Ödülleri, ‘Uzun Video’, ‘Kısa Video’ ve ‘Metin’ olmak üzere 3 kategoride verilecek.



İlk yılında, 20’den fazla ülkeden 10 farklı dilde yapılan çalışmanın katıldığı ödül, IŞİD sonrası Suriye ve Irak’taki durumu anlatan Irak ve İrlandalı yarışmacılara ve Filipinlerin güneyinde teröristlerin ele geçirdiği Maravi kentinden yaptığı röportajla bir Singapurlu gazeteciye verilmişti.

Geçen yıl düzenlenen ödül için 25 ülkeden gazeteciler yarışmıştı. Kazananlar, Suriye, Irak ve Libya’daki çatışmaları anlatan Rusya, ABD, İtalya ve Hindistan gazetecileri olmuştu. Ödül törenine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RT ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da katılmıştı.

Bu yılki ödüllerin sahipleri, RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in ölümünün yıldönümüne denk gelen 30 Temmuz’da ilan edilecek.

RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle Halid el-Hatıb'ı Cesaret Madalyası ile ödüllendirmişti. Madalya, ilk Khaled Alkhateb Memorial Awards ödül töreni sırasında el-Hatıb'ın ailesine verilmişti.