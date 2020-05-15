Ryabkov: Değerler rekabetinin güçlendiği dünyaya teklif edeceklerimiz var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün hazırladığı ‘Dökülen Dünyada Yabanileşmemek’ başlıklı raporun online sunumuna katıldı.

Ryabkov, sunumda "Değerler rekabetinin giderek şiddetleneceğini düşünüyorum ve bu noktada dünyaya teklif edecek şeylerimiz var. Rusya’nın özgünlüğü, Rus yolu, egemenliğimizi korumaya olan bağlılığımız, toplumsal bütünlüğümüz, bunlar bizim değerlerimiz. Diyalog olursa, argümanlar ve dış politika uygulamaları masaya yatırılırsa sayıları az olmayan düşmanlarımızın bile bu değerlerimizi sorgulayabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Rusya, kendini hazır hisseden tüm ülkelerle işbirliğine açık" diyen Ryabkov, "Bu, dış politikada hepçil olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu, tüm karmaşıklıkları ve zorluklarıyla birlikte modern dünyanın gerçekten işbirliğine ihtiyacı olduğunu net bir şekilde anladığımızdan kaynaklanıyor. Bu noktada, neyin ve nasıl yapılması gerektiğini pragmatik mecrada değerlendirirken en az görmek istediğimiz şey ideolojinin karışımıdır, tabii kötü anlamda" diye ekledi.