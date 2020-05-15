Şoygu: Rus ordusunda koronavirüs hasta sayısı azalıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlığındaki toplantıda konuşan Şoygu, “Silahlı Kuvvetleri’mizde, 8 Mayıs’tan itibaren bir haftadır neredeyse her gün iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçiyor. Bu büyük bir başarı. Bunun Silahlı Kuvvetleri’mizde hasta sayısının günden güne azalmasına yol açacağını veya artık açmış olduğunu umuyorum” ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın son verilerine göre Rus Silahlı Kuvvetleri’nde vaka sayısı 3 bin 301 oldu, aralarından 1576 kişi iyileşti.

‘Rusya’nın 15 bölgesinde 16 tıp merkezi kuruldu’

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde kurduğu tıp merkezleriyle ilgili rapor veren Şoygu, Putin’e hitaben, “Sizin emrinizle, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bütçesinden, Kaliningrad’dan Kamçatka’ya kadar, başta Kırım olmak üzere ülkenin güneyi de dahil 15 bölgede, 16 çok fonksiyonlu tıp merkezi inşa edildi. Merkezlerin kapasitesi, asker ve siviller olmak üzere aynı anda 1600 Kovid-19 hastasına tıbbi yardım sağlamayı mümkün kılacak” dedi.

8 merkezin yapımının 30 Nisan’da bittiğini hatırlatan Savunma Bakanı, “Bugün de Kaliningrad, Puşkin, Sivastopol, Rostov-on-Don, Omsk, Ulan Ude, Petropavlovsk-Kamçatskiy ve Habarovsk’ta olmak üzere 8 merkez daha açıldı” diye ekledi.

Tüm merkezlerin en yeni tıbbi ekipmanla donatıldığını söyleyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, tıbbi yardımı gereken hacimde ve yüksek teknolojik seviyede sağlamamıza izin veriyor. Tıp merkezleri için koruyucu ekipman ve ilaç stoku oluşturuldu. Merkezlerde görev alacak toplam personel sayısı 2 bin üzerinde. Tüm uzmanlar koronavirüs tanı ve tedavi konusunda Kirov Askeri Tıp Akademisi’nde gereken eğitimden geçti”.

‘Sırbistan’da koronavirüsle mücadele çalışmaları tamamlandı’

Kovid-19’a karşı mücadele kapsamında bazı Avrupa ülkelerine sağlanan yardımla ilgili bilgi veren Şoygu, “Askeri uzmanlarımız İtalya, Sırbistan ve Bosna Hersek’teki koronavirüsle mücadele çalışmalarını tamamladı” ifadesini kullandı.