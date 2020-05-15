Rusya'da futbol heyecanı 21 Haziran'da yeniden başlıyor

Rusya Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 17 Mart'ta ertelenen Premier Lig ile ikinci lig maçları 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

⚡️Решения Исполкома РФС

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– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня

– Командам разрешено делать по 5 замен в матче

– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта — РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020

​'Maçlar seyircisiz oynanacak'

Rusya Premier Lig Başkanı Sergey Pryadkin, toplu etkinliklerin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme halen yürürlükte olduğu için maçların seyircisiz oynanacağını belirtti.

Liglerin yeniden başlaması için belirlenen tarihin en uygun tarih olduğunu kaydeden Pryadkin, "Bu tarih, tüm futbolcuların sahaya dönmeye hazırlanmalarına ve sezon sonuna kadar oynamalarına imkan sunacak" dedi.

Federasyon Başkanı Aleksandr Dyukov da, hükümetin Rus takımlarında oynayan yabancı oyuncuların Rusya'ya giriş yapabilmesine olanak sağlayan kararnameyi onayladığını ifade etti.

5 oyuncu değişikliği yapılabilecek

Rusya Premier Lig'de sezonun kalanında her takım 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. 4 hafta boyunca yapılacak maçlar sonunda Rusya Premier Lig'i son iki sırada tamamlayan takımlar ikinci lige düşecek. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayanlar ise gelecek sezon Rusya Premier Lig'e çıkacak.

Ara verilen Rusya Kupası maçlarına da devam edilecek ve 25 Temmuz'da final yapılacak.