Lavrov: Koronavirüs aşısı herkes için ulaşılabilir olmalı

Lavrov, RBK gazetesine demecinde, ABD ve Çin arasındaki ‘koronavirüs’ tartışmalarında Rusya’nın hangi taraftan yana olduğu sorusuna, “Biz adalet ve sağduyudan yanayız” dedi.

“Adalet, delil olmadan kimseyi suçlayamayacağınız anlamına gelir” diyen bakan, “Batılı partnerlerimizin 'highly likely' prensibiyle her şeyden bizi suçladığına defalarca örnek gösterdim. Aynı şey bu durum için de geçerli, bir ülke hiçbir somut delil olmadan ölümlere yol açan ciddi eylemlerde bulunmakla suçlanıyor. Bu, kolayca kabul edilebilir bir şey değil” diye ekledi.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağduyuya gelince hâlihazırda tüm gücümüzü, ‘hırsızı tut’ diye bağırmaya değil, birleşerek en kısa zamanda bir aşı geliştirmeye yönlendirmeliyiz. Avrupa, Çin, Rusya, ABD ve diğer birçok ülkedeki enstitüler bu konu üzerinde çalışıyor. Bu alanda belli bir prestij yarışması var. Milliyetçi bencillik tezahürlerini de görüyoruz, aşıyı ilk kimin sahip olmayacağı yönünde her zaman temiz olmayan çekişmeler görüyoruz. ABD’nin, Fransız Sanofi firmasının herkesten önce sonuç elde edeceği ve bu sonuçtan önce ABD’nin yararlanacağı umuduyla bu firmayı satın aldığına dair bilgiler var. Diğer yandan da Fransa’da, Avrupa’da dile getirilen ve bizim de katıldığımız öneriler var, buna göre aşı geliştirme alanında alınan her bir olumlu sonuç derhal evrensel hale getirilmeli ve aşı herkes için ulaşılabilir olmalı. İşte bu, jeopolitikanın, çıkarcı emellerin, bu trajik durumdan jeopolitik çıkar elde etme çabalarının olmadığı sağduyudur”.