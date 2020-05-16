Putin'den, koronavirüs hastalarına bakan sağlık personelinin ek ödemelerini yatırmayan bölge liderlerine eleştiri

Rusya Savunma Bakanlığı'nın inşa ettiği çok amaçlı tıp merkezlerinin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Putin, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yapılacak ödemelerdeki gecikmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bölge liderlerine seslenen Putin, "Beni dinleyin. Dikkatli dinleyin. Sizinle anlaştık ve bu kaynakların koronavirüs hastalarıyla çalışmalarının karşılığı olarak ilgili sağlık çalışanlarına ödeneceğini söyledik. Bu ödemelerin net tarihleri ve net tutarları belirtildi. Önümüzdeki haftanın başında bu konuyu detaylı şekilde ele alacağız ve tüm bölgelerde elde edilen sonuçları ortaya koyacağız. İstisnasız olarak her bölgenin bu talimatı ne ölçüde yerine getirdiğini göreceğiz" dedi.

Bazı bölge liderlerinin saat hesabı yapmasını da eleştiren Putin, "Koronavirüs hastalarıyla yapılan çalışma karşılığında ödenecek rakamı söyledim. Ama bununla ilgili bir bürokratik angarya oluşturdular ve saat hesabı yapmaya başladılar. Ben saatleri sayın diye bir talimat verdim mi? Bugün gerekenin yapılacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Путин - о выплатах медикам: Я назвал конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. За факт работы. Нет, развели вокруг этого канитель бюрократическую! Считать там что-то начали, часы какие-то! Я поручал часы считать что ли? Надеюсь, за сегодняшний день будет все сделано pic.twitter.com/fXXZd6v9BE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 15, 2020

​11 Mayıs'ta yapılan bir toplantıda konuşan Putin, 8 Nisan'da verdiği talimat uyarınca koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yapılacak nisan ayı ödemeleri için kaynakların aktarıldığına dikkat çekerek, "Ancak sadece 56 bölgede bu ödemelerin yapıldığını, ilgili sağlık personelinin yarısından fazlasının bu ödemeleri alamadığını görüyoruz. Tüm bölge liderleri, 15 Mayıs'a kadar bu ödemelerin tamamını yapmalı. Her bölgedeki durumu bizzat kontrol edeceğim" diyerek uyarıda bulunmuştu.