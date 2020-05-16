Rus senatör: NATO, Rusya yüzünden çektiği acının verdiği çılgınlıkla hareket ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg daha önce, Moskova ve Pekin'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında nüfuzlarını arttırmak ve bu ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi şartlarında istikrarsızlaştırmak için yanlış bilgiler yaydığını iddia etmişti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi üyelerinden Frants Klintseviç, Stoltenberg’in açıklamasına tepki göstererek, bu düzeydeki bir politikacının, yarısı yanlış bilgilere, diğer yarısı da Rusya’nın Kovid-19 ölümlerinin sayısını gizlediğini iddia eden ‘pek sağlıklı olmayan insanların’ verilerine dayanan çok dikkatsiz ve yanlış ifadeler kullandığını belirttti.

NATO’nun Rusya yüzünden çektiği acının verdiği çılgınlıkla hareket ettiğine vurgu yapan Klintseviç, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların hepsi, uzun süredir bize karşı yürütülen enformasyon savaşındaki psikolojik baskı unsurlarıdır. En iyi savunma şekli saldırıdır. Bu seviyedeki uluslararası bir yetkili, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kaybıyla sınırlı kalan, hiçbir temele dayanmayan, gerçekle başdaşmayan küstahça açıklamalar yapıyor. Bu artık, bugün yaşadıkları acının verdiği çılgınlıktır. Bu insanlar yalanlarla yaşıyorlar. Kimsenin onlara hesap sormayacağını ve cezasız kalacaklarını biliyorlar."

Daha önce Financial Times (FT), Rusya'daki Kovid-19 ölümlerinin resmi istatistiklerden yüzde 70 daha yüksek olabileceğini yazmıştı. Resmi verilere göre, nisan ayında Moskova ve St. Petersburg'da Kovid-19'dan toplam 629 kişi öldü.

Ancak FT, kendi yaptığı analize dayanarak her iki şehirde nisan ayında son beş yıla göre yüzde 72 daha fazla kişi öldüğünü ileri sürerek Moskova’da 1841, St. Petersburg’da ise 232 kişinin öldüğünü iddia etmişti. Benzer iddialar New York Times (NYT) tarafından da ortaya atılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, FT ve NYT'ye iddialarını geri çekme çağrısı yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, FT ve NYT'ye karşı yaklaşımlarının bu iki kuruluşun Moskova’nın taleplerini yerine getirip getirmeyeceğine bağlı olduğunu belirtmişti.