Trump: 'Süper füze' geliştireceğiz; Rusya: Teslim oluyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede, "Elimizde (füze projesi) var, buna 'super duper füze' diyorum ve dün bana söylendiği gibi, hemen şu anda sahip olduğumuzdan 17 kat daha hızlı olacak. Rusya’nın elinde sesten 5 kat hızlı füzelerin olduğunu, Çin’in de 5 veya 6 kat daha fazla olan bir hız üzerinde çalıştığını duymuşsunuzdur. Bizimkisi 17 kat daha hızlı ve az önce onay aldı" dedi.
Trump’ın bu açıklamasını değerlendiren Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yok, ‘super duper’ füzeye karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Teslim oluyoruz!" ifadelerini kullandı.
Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020
Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся !
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