ABD’nin Arktik bölge ile ilgili iddiasına Rusya’dan yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Rusya’nın Arktik bölgedeki eylemlerinin NATO için tehdit oluşturduğu şeklindeki açıklamasını değerlendiren Rus vekil Şvıtkin, bölgedeki Rus askeri varlığının tüm uluslararası anlaşmalara uygun olduğunu vurguladı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Michael Murphy’nin Rusya’nın Arktik bölgede arttırdığı askeri varlığının NATO’nun Kuzey Atlantik’teki anti-denizaltı savunma hattı için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamasını yorumladı.

Şvıtkin, bölgedeki Rus askeri varlığının tüm uluslararası anlaşmalara uygun olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savunma niteliği taşıyan potansiyel, (Arktik bölgede) uluslararası hukukun tüm normlarına ve çeşitli silah anlaşmalarına tamamen uygundur. Bu şekilde ülkemizin kuzey kısmını korumuş oluyoruz, bu yönde savunma bileşenimizi güçlendirmek ve ulusal çıkarlarımızı savunmak için mümkün olan her şeyi yapacağız.”

Rusya’nın Arktik bölgedeki savunma potansiyelinin ‘NATO ülkelerinin askeri varlıklarını arttırmalarına orantılı olduğunu’ ifade eden Şvıtkin, “Bana göre bu açıklama, NATO ülkelerinin bölgedeki askeri potansiyelini arttırma olasılığını haklı çıkarma girişimidir ve bu elbette ki kabul edilemez” ifadelerini kullandı.