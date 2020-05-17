Putin’den Netanyahu’ya kutlama telgrafı

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeni dönem başbakanlık görevini üstlenmesi nedeniyle kutlama telgrafı göndererek, iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri takdir ettiğini ve dostluk bağlarının gelişmesini umduğunu belirttiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Putin, “Aramızda gelişen, ikili ve uluslararası gündemin en karmaşık konuları dahil olmak üzere her türlü konuyu kapsamlı bir şekilde tartışmamızı sağlayan ilişkileri takdir ediyorum” dedi.

Netanyahu yönetimindeki yeni hükümetin dostane bağların geliştirmesini ve ülkeler arasında karşılıklı yarara dayalı işbirliğine yönelik çizgisini sürdürmesini umduğunu belirten Putin, “Bu süreç şüphesiz Rusya ve İsrail halklarının çıkarlarını karşılıyor, barış, güvenlik ve istikrarı sağlamanın yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.