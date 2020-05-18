İdlib'de kahramanca can veren Rus pilot Filipov'un öldüğü yere anıt tabela koyuldu

İdlib'de cihatçıların düşürdüğü Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Roman Filipov'un hayatını kaybettiği yere anıt tabela koyuldu.

Filipov'un militanlardan gizlenmek için sığındığı kaya parçasının üzerine koyulan anıt tabelada Rusça ve Arapça olarak "Burada 3 Şubat 2018'de, Rusya Federasyonu Kahramanı Binbaşı FİLİPOV Roman Nikolayeviç son mücadelesini verdi. Anısı ve zaferleri her zaman bizimle" ifadesine yer verildi.

Anıt tabelanın açılış törenine Filipov'un silah arkadaşları da dahil Rus ve Suriyeli askerler katıldı.

Два года со дня смерти летчика Филиппова: как в Сирии отдали дань памяти Герою России:https://t.co/JxcO8IJqJ6 pic.twitter.com/L66g7FAapU — zvezdanews (@zvezdanews) May 17, 2020

​İdlib'de düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov, uçağın vurulması sonrası kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılınca bir el bombasıyla kendini havaya uçurmuştu.

Naaşı Türkiye'nin yardımıyla Rusya'ya ulaştırılan Filipov, 'Rusya kahramanı' unvanına layık görülmüştü.

Filipov'un hayatını kaybettiği yer, mart ayında bulunmuştu.