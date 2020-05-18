Rusya Başbakanı Mişustin: Koronavirüs vaka sayısındaki artışı durdurmayı başardık

Rusya Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Başbakan Mişustin başkanlığında bir toplantı yaparak ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Mişustin, "Ülkemizde koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla ilgili durumun zorluğu devam ediyor ancak vaka sayısındaki artışı durdurmayı başardık. En ihtiyatlı değerlendirmelere göre pozitif bir dinamik söz konusu" dedi.

Sağlığına kavuşan ve hastaneden taburcu edilerek evlerine gönderilen kişilerin sayısının giderek arttığına dikkat çeken Mişustin, "Burada, son iki ay içinde Rusya'da yürütülen sistematik çalışmanın sonuçlarını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Mişustin, gelinen noktada sert karantina uygulamasının rol oynadığının altını çizerek "Bu, zaman kazanmamızı ve bir dizi dış ülkede görüldüğü gibi salgında patlayıcı bir artış olmasını önlememizi sağladı" diye ekledi.

1 Mayıs'tan beri ilk kez 9 binin altı görüldü

Bugün açıklanan rakamlara göre Rusya'da 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1 Mayıs'tan beri ilk kez 9 binin altına düştü ve 8 bin 926 yeni vaka kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 290 bin 678’e, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 722’ye, iyileşenlerin sayısı da 70 bin 209’a yükseldi.