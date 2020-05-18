Rus elçi Cagaryan, Rusya'nın Esad'dan memnun olmadığına dair iddiaları yalanladı

İran'ın Mehr haber ajansına demeç veren Cagaryan, "Bildiğiniz gibi, Rusya'nın Esad'dan memnun olmadığına dair birtakım spekülasyonlar var. Ancak bunlar, Rusya'nın resmi tutumunu yansıtmayan kişisel açıklamalar. Rusya, Suriye'deki siyasi sürece ve bu ülkedeki meşru hükümete destek vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin geleceğinin o ülkenin halkına ait olduğunu ve o ülkeyle ilgili kararları sadece Suriye halkının alabileceğini kaydeden Cagaryan, "Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına olan desteğimizi de belirtmek isterim. Üçlü çabalarımız sayesinde askeri faaliyetleri durdurmayı ve müzakereleri başlatmayı başardık" dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti merkezli North Press haber ajansına konuşan muhalif kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yakında istifa edebileceğini ileri sürmüşlerdi. Kaynaklar, halihazırda bu konunun Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran arasında değerlendirildiğini iddia etmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü Dmitriy Sablin, Esad’ın istifa edeceği yönündeki söylentilerin 'çok abartılmış' olduğunu belirterek, "Başkan Esad, Suriyelilerin çoğunun desteğine sahip ve seçimleri kazanacak. Bugün onun gerçek bir alternatifi yok. Üstelik askeri zaferlerin yanı sıra, ülke ekonomisinin canlanmaya ve yolsuzlukla mücadelenin güçlenmeye başladığını görüyoruz” demişti.