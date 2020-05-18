Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Batı Suriye'ye yardım konusunda Rusya'ya hiçbir suçlamada bulunamaz

Suriye'ye sınır ötesi yardım ulaştırma mekanizmasıyla ilgili 2165 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının geçerlilik süresi sona ermeye yaklaşırken Batılı ülkeler, geçiş noktalarının azaltılmasını öneren Rusya'yı bu sürenin yeniden uzatılmasını engellemekle ve Suriye'deki insani duruma zarar vermekle suçluyor.

Kommersant gazetesine demecinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Bizi birçok şeyle suçluyorlar. Sadece Suriye'yle ilgili değil. Maalesef bu, savaşın, dezenformasyon savaşının bir parçası" dedi.

"Kışın İdlib'deki koşulların ağır olduğunu ve insanların sınır ötesi yardım mekanizması olmadan hayatta kalamayacağını anlıyorduk. İnsani gerekçelerle ocakta ülkenin kuzeybatısındaki mekanizmanın süresinin uzatılmasına olur verdik" diye devam Nebenzya, bu konuda Rusya'ya hiçbir şekilde suçlama yöneltilemeyeceğini ve Rusya'nın duruma objektif bir şekilde bakacağını vurguladı.

Nebenzya, "Objektiflik demişken, Batılı partnerlerimiz Şam'a uyguladıkları yaptırımların Suriye hükümetini gerekli tıbbi malzemeleri alamayacak duruma düşürdüğünü görmezden geliyor" eleştirisinde de bulundu.

Son olarak ocak ayında geçiş noktalarının sayısı 4'ten 2'ye düşürülerek uzatılan 2165 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının geçerlilik süresi temmuzda sona erecek. Ocaktaki düzenlemeyle Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kontrol noktaları ise yardımların girişine kapatılmıştı.

Rusya ve Suriye, El Yarubiyye geçiş noktasının kapatılmasını önermiş, buranın sadece insani yardımlar için değil, Kürt güçlere silah sevkiyatı yapılması için de kullanıldığını ve bu nokta üzerinden yapılan yardımların Şam'la koordine edilmediğini belirtmişti.