Gazprom, 'Sibirya’nın Gücü-2 doğal gaz boru hattı' ile ilgili proje çalışmalarına başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya’da çıkarılan doğalgazı Çin’e taşıması öngörülen Sibirya’nın Gücü-2 doğal gaz boru hattı ile ilgili proje ve araştırma çalışmalarına başladı.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, yaptığı açıklamada Sibirya’nın Gücü-2 doğal gaz boru hattı ile ilgili proje ve araştırma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Miller, “Rusya Devlet Başkanı’nın talimatı ile Gazprom, Sibirya’nın Gücü-2 doğal gaz boru hattı ile ilgili proje ve araştırma çalışmalarına başladı. Projenin amacı, Rusya’nın doğu ve batı gaz nakil altyapısının birleştirilmesi, Doğu Sibirya’daki doğal gaz altyapısının geliştirilmesi” diye konuştu.

Gazprom başkanı, “Sibirya’nın Gücü-2 ayrıca Moğolistan üzerinden Çin'e 50 milyar metreküp kapasiteli yeni bir ihracat kanalının temeli olabilir. Bununla birlikte Yamal’ın gazı hem Avrupa’ya, hem de Asya’ya tedarik edilecek” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Mart’ta Sibirya’nın Gücü-2 doğal gaz boru hattı ile ilgili fizibilite raporu ve proje-araştırma çalışmalarına başlanması talimatını vermişti.

Rusya’nın kuzeyindeki Yamal-Nenetsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde üretilen doğal gaz Sibirya’nın Gücü-2 boru hattı üzerinden Batı Çin’e ulaşabilecek.