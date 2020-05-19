Soljenitsin'in oğlu Rusya'nın en büyük kömür firmasını başına geçiyor

Nobel Edebiyat ödüllü Rus yazar ve düşünür Aleksandr Soljenitsin'in oğlu Stepan Soljenitsin'in, Rusya’nın en büyük kömür üreticisi olan Sibirya Kömür Enerji Şirketi'nin (SUEK) yeni CEO'su olacak.

SUEK’ten yapılan açıklamada, 2004’ten bu yana şirketi yöneten Vladimir Raşevskiy’nin yerine CEO koltuğuna Stepan Soljenitsin’nin geçeceği bildirildi.

15 yıldan fazla bir süredir McKinsey’de görev alan Stepan Soljenitsin’in, ayrıca SUEK’in yan şirketi Sibirya Enerji Üretim Şirketi’nde (SGK) mevcut CEO görevine de devam edeceği belirtildi.

SUEK hisselerinin yüzde 7.8’ne sahip Raşevskiy’in de şirketin yönetim kurulunda kalacağı ve ayrıca ülkenin en büyük gübre üreticilerinden EuroChem’in yönetim kuruluna da gireceği ifade edildi.

Değişikliğin sebebi olarak, şirketin 'faaliyet kapsamının önemli ölçüde genişlemesi ve çeşitlendirilmiş bir holdinge dönüşümü' gösterildi. Açıklamada, yönetim yapısındaki değişikliğin, 'şirketin pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladığı ve operasyonel verimlilikte sürekli büyümeyi hedeflediği' kaydedildi.

Rus milyarder Andrey Melniçenko’ya ait SUEK, Sibirya bölgesinin en büyük elektrik enerjisi ve ısı üreticilerinden biri ve Rusya’nın iç pazara ve ihracata yönelik en büyük kömür tedarikçisi.

Ünlü Rus yazar Aleksandr Soljenitsin’in oğlu Stepan Soljenitsin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard mezunu, New York’ta enerji, çevre ve şehircilik uzmanı olarak çalıştı. 2004’ten bu yana McKinsey & Company danışmanlık firmasında, elektrik enerji ve ısıtma sistemi sektörlerinden sorumlu danışman olarak görev yaptı. 2018’de SGK’nın başında bulunuyor.