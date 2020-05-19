Kovid-19'u yenen Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mişustin'in yerine vekil olarak atadığı Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'un başbakan vekilliği yetkilerinin iptal edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzasının ardından Kovid-19'u yenen Mişustin, başbakanlık görevine resmen dönmüş oldu.

30 Nisan'da Mişustin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İngiltere lideri Boris Johnson'dan sonra koronavirüse yakalanan ikinci başbakan olan Mişustin'in görevlerini geçici olarak yardımcısı Andrey Belousov yürütüyordu.

Mişustin, tedavi gördüğü dönemde videokonferans yöntemiyle birkaç toplantıya katılmıştı.