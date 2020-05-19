Kayıt
15:44 19 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Moskova - Maske - Koronavirüs - Rusya

    NYT, Moskova yönetiminin Kovid-19 kaynaklı ölümlerin açıklanandan fazla olduğu iddialarına verdiği yanıtı yayınladı

    © Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (193)
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104207/26/1042072653_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_6d3a299b82660995092021f7fe31f6b1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202005191042074553-nyt-moskova-yonetiminin-kovid-19-kaynakli-olumlerin-aciklanandan-fazla-oldugu-iddialarina-verdigi/

    Rusya’nın başkenti Moskova’nın Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Aleksey Hripun, ABD’li New York Times gazetesinin kentteki koronavirüs kaynaklı 1700 ölümün resmi verilere dahil edilmediğinin iddia edildiği haberine açık mektupla yanıt verdi. New York Times, Hripun’un yanıtını yayınladı.

    New York Times gazetesi, Hripun’un, Moskova’daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin daha fazla olabileceği iddialarına yanıt verdiği mektubunu yayınladı.

    Mektubunda kent yetkililerinin nisan ayı ölüm verilerini mayıs ayı başında yayınladığını hatırlatan Hripun, “Bazı basın kuruluşları aylık ölüm miktarını kıyaslayıp yaşanan artışın doğrudan Kovid-19 kaynaklı ölümleri yansıttığını varsaydı. Ancak rakamlar tek başına ölüm nedenlerini göstermiyor ve her bir ölüm nedeni çok farklı” ifadelerini kullandı.

    Moskova’daki her bir vaka için otopsi yapıldığını, bu nedenle verilerin doğruluğundan emin olduklarını vurgulayan Hripun, “Nisan 2020’de Moskova’da 11 bin 846 ölüm kaydedildi. Nisan 2019’a kıyasla burada 1841’lik bir artış olmasına rağmen, artış miktarı bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde yalnızca 985. İncelemelerimiz Nisan 2020’deki 11 bin 846 ölümün yalnızca 639’unun Kovid-19’la ilişkilendirilebilir olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

    ‘Her halükârda New York ve Londra’dakinden daha düşük’

    Hripun’a göre, bu ölümlerin tamamı koronavirüsle ilişkilendirilse bile, kentte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı yine de New York ve Londra’dakinden daha düşük.

    Hripun, “Ölüm oranlarındaki artış, altta yatan hastalıkları şiddetlendiren akut solunum viral enfeksiyonlarının da artması nedeniyle doğal. Diğer ülkeler de benzer istatistikler gösteriyor ve bunlarda da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin oranı, ölüm oranındaki genel artıştan daha düşük” ifadelerini kullandı.

    Hripun, mektubunu Moskova yetkililerinin koronavirüsle mücadele ile ilgili deneyimlerini, yerli ve yabancı uzmanlarla paylaşmaya hazır olduğunu belirterek sonlandırdı.

    İngiliz Financial Times (FT) ve ABD'li New York Times (NYT) gazetelerinin Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının açıklanan rakamlardan yüzde 70 daha fazla olabileceği yönündeki iddialarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu haberleri 'dezenformasyon pandemisinin' örneği olarak nitelemişti. Zaharova, bakanlığın söz konusu basın kuruluşlarına iddiaları resmi olarak yalanlamalarını istediği mektuplar gönderdiğini söylemişti.

    Yazılar Rusya hükümetinin sunduğu verilerin güvenilirliğini baltalamaya yönelik planlanmış bir girişim olarak görülmüştü.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı da, New York Times ve Financial Times’ın akreditasyonlarının kaldırılması ihtimali de dahil olmak üzere, konuyla ilgili cezai tedbirler almakla görevlendirilmişti.

     

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (193)

    İlgili konular:

    Soljenitsin'in oğlu Rusya'nın en büyük kömür firmasının başına geçiyor
    Kovid-19'u yenen Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
    Rusya’da yeni koronavirüs vakaları üst üste dört gündür 10 binin altında
    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mariya Zaharova, New York, ABD, Aleksey Hripun, Koronavirüs, Rusya, Kovid-19, Moskova, NYT
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çin'in Guilin bölgesindeki Kamış Flüt Mağarası, doğal kireçtaşlarının gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. 180 milyon yıldan daha eski olan mağara son 1.200 yıldır biliniyor. Mağara adını, dışında yetişen ve flüt yapılabilen bir saz türünden alıyor. Mağarada pek çok değişik ve büyüleyici şekillerde sarkıtlar, dikitler ve kaya oluşumları mevcut. Işıklandırmalar da, bunları belirginleştirecek şekilde sanatsal bir biçimde düzenlenmiş.
    Dünyanın en sıra dışı ve gizemli mağaraları
    Karikatür
    Trump'tan Çin'le tüm ilişkileri kesme tehdidi
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet