NYT, Moskova yönetiminin Kovid-19 kaynaklı ölümlerin açıklanandan fazla olduğu iddialarına verdiği yanıtı yayınladı

New York Times gazetesi, Hripun’un, Moskova’daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin daha fazla olabileceği iddialarına yanıt verdiği mektubunu yayınladı.

Mektubunda kent yetkililerinin nisan ayı ölüm verilerini mayıs ayı başında yayınladığını hatırlatan Hripun, “Bazı basın kuruluşları aylık ölüm miktarını kıyaslayıp yaşanan artışın doğrudan Kovid-19 kaynaklı ölümleri yansıttığını varsaydı. Ancak rakamlar tek başına ölüm nedenlerini göstermiyor ve her bir ölüm nedeni çok farklı” ifadelerini kullandı.

Moskova’daki her bir vaka için otopsi yapıldığını, bu nedenle verilerin doğruluğundan emin olduklarını vurgulayan Hripun, “Nisan 2020’de Moskova’da 11 bin 846 ölüm kaydedildi. Nisan 2019’a kıyasla burada 1841’lik bir artış olmasına rağmen, artış miktarı bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde yalnızca 985. İncelemelerimiz Nisan 2020’deki 11 bin 846 ölümün yalnızca 639’unun Kovid-19’la ilişkilendirilebilir olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

‘Her halükârda New York ve Londra’dakinden daha düşük’

Hripun’a göre, bu ölümlerin tamamı koronavirüsle ilişkilendirilse bile, kentte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı yine de New York ve Londra’dakinden daha düşük.

Hripun, “Ölüm oranlarındaki artış, altta yatan hastalıkları şiddetlendiren akut solunum viral enfeksiyonlarının da artması nedeniyle doğal. Diğer ülkeler de benzer istatistikler gösteriyor ve bunlarda da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin oranı, ölüm oranındaki genel artıştan daha düşük” ifadelerini kullandı.

Hripun, mektubunu Moskova yetkililerinin koronavirüsle mücadele ile ilgili deneyimlerini, yerli ve yabancı uzmanlarla paylaşmaya hazır olduğunu belirterek sonlandırdı.

İngiliz Financial Times (FT) ve ABD'li New York Times (NYT) gazetelerinin Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının açıklanan rakamlardan yüzde 70 daha fazla olabileceği yönündeki iddialarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu haberleri 'dezenformasyon pandemisinin' örneği olarak nitelemişti. Zaharova, bakanlığın söz konusu basın kuruluşlarına iddiaları resmi olarak yalanlamalarını istediği mektuplar gönderdiğini söylemişti.

Yazılar Rusya hükümetinin sunduğu verilerin güvenilirliğini baltalamaya yönelik planlanmış bir girişim olarak görülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, New York Times ve Financial Times’ın akreditasyonlarının kaldırılması ihtimali de dahil olmak üzere, konuyla ilgili cezai tedbirler almakla görevlendirilmişti.