Rus ordusu, Krasnoyarsk'taki bir altın işletmesindeki Kovid-19 hastaları için mobil sahra hastanesi kurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnoyarsk'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için mobil sahra hastanesi kurulduğunu açıkladı. Hastane, bölgedeki bir altın işletmesinin çalışanlarının tedavisi için hizmet veriyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Krasnoyarsk'taki mobil sahra hastanesi Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'ndeki askerler tarafından kuruldu.

Kuzey Yenisey kentinin Yeruda kasabasına kurulan 100 yatak kapasiteli hastane, bölgedeki altın işletmelerinden birindeki koronavirüs hastalarının tedavisi için inşa edildi.

Laboratuvar, anestezi birimi ve yoğun bakım ünitesinin yanı sıra enfeksiyon birimi bulunan hastanede, hastaların tedavisi için 4 solunum cihazı, röntgen cihazı ve ultrason cihazı da bulunuyor.

'Polyus' adlı şirketin Genel Müdürü Pavel Graçev, Kuzey Yenisey kentindeki Olimpiadinsk madencilik işletmesinde koronavirüse yakalananların sayısının 866'ya yükseldiğini belirtmişti. Mayıs başında işletmedeki vaka sayısı 89 olarak açıklanmıştı.