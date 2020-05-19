Lavrov: NATO sınırlarında tatbikat planlamıyoruz

Lavrov, video konferans yoluyla yapılan basın toplantısında, “Halihazırda hepimizin geçirmekte olduğu bu koronavirüs salgını dönemi içinde, askerlerimiz tatbikat ölçeğini azalttıklarını ve NATO ile temas hattında hiçbir tatbikat planlamadıklarını bildirdi” dedi.

'NATO ile askeri temasların dondurulduğundan dolayı üzgünüz'

Rusya ve NATO askerleri arasında 'daha önce çalışan ve oldukça yararlı olan' doğrudan temas mekanizmalarının yokluğunun büyük sorun olduğunu kaydeden Lavrov, “NATO’lu meslektaşlarımız sadece genelkurmay başkanları seviyesindeki görüşmelere onay veriyor, ama askerlerin katılımıyla pratik işbirliği mekanizmaları tamamen dondurulmuş durumda, bundan dolayı çok üzgünüz” ifadesini kullandı.

'ABD stratejik istikrar kısıtlamalarını tutarlı olarak yıkıyor'

NATO ile ilişkileri önemli ölçüde iyileştirmeyi talep eden alanlardan birinin, stratejik istikrar ve silah kontrolü diyaloğu olduğunu söyleyen Lavrov, “Ancak ABD’li meslektaşlarımız, hava savunma anlaşmasından başlayarak bu alandaki tüm anlaşmaları, tüm kısıtlamaları tutarlı olarak yıkıyor” diye konuştu.

Bu bağlamda, 'Rusya’nın tüm çabalarına rağmen ölen' Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) hatırlatan Dışişleri Bakanı, “Bu konuyu tekrar tartışmaya açmak ve en azından moratoryum konusunda anlaşmaya varmak için her şey yaptık. Ama NATO’nun tutumu yüzünden hiçbir sonuç alamadık” ifadesini kullandı.

Almanya’daki nükleer silahın Polonya’ya taşınması olasılığı

ABD’nin Polonya Büyükelçisi’nin, Almanya’daki nükleer silahın Polonya’ya taşınabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, “Bu, başlıca Rusya-NATO anlaşmasının doğrudan ihlali olur. NATO, anlaşmanın imzalandığı dönemde ve geleceğe yönelik olarak, yeni NATO üyelerinin topraklarına nükleer silah yerleştirmemeyi taahhüt etti. Bu süreçlerin uygulamaya döküleceğine kuşkuyla bakıyorum” dedi.

Lavrov, “ABD’nin Avrupa ülkelerindeki elçilerinin ülkelerinin tutumunu anlatmanın yanı sıra, bu tutumu bulundukları ülkelere dayattığına” dikkat çekti.