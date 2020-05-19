Jirinovskiy’den Trump’a tavsiye: Sıtma ilacını boşuna kullanmayın, Rus yapımı ilacı bekleyin

ABD Başkanı Donald Trump’ın son birkaç haftadır önlem amaçlı hidroksiklorokin kullandığı yönündeki açıklamasını Telegram kanalından yorumlayan Jirinovskiy, ABD liderinin boşuna sıtma ilacı kullanmaya başladığını, zira bu ilacın kendisine zarar veriyor olabileceğini savundu.

Jirinovskiy, “Donald Trump koronavirüsten korunmak için hidroksiklorokin adlı sıtma ilacını boşuna kullanmaya başladı. Bu ilacı 10 gündür kullanıyor ve büyük bir olasılıkla madde kendisine zarar veriyor. Gözleri sönük ve genel olarak ABD Başkanının biraz ağırlaşmış durumda olduğu izlenimi oluşuyor. Bu ilacı kesmesinin ve Rus yapımı ilacı beklemesinin daha iyi olacağını düşünüyorum, o daha iyi olacak. Hem Trump’ı, hem de kendisinin vereceği listede en önemli olan 5-6 kişiyi tedavi edeceğiz” ifadelerini paylaştı.