Lavrov: ABD Rusya’ya ücretsiz tıbbi ekipman gönderecek

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinden birinde, suni solonum cihazı üretim kapasitesini arttırdıklarını bildirerek koronavirüs salgınıyla mücadelede Rus hükümetinin çabalarına destek olmak istediklerini söylediğini hatırlattı.

Rus bakan, “Bu çok samimi bir teklifti. Bunu böyle algıladık ve Devlet Başkanı Putin bu teklifi kabul etti” dedi.

Teklifin şimdi hayata geçirilmekte olduğunu söyleyen Lavrov, “Amerikalı partnerlerimiz, bu ekipmanı Rus sağlık kurumlarına ulaştıracak iki uçak seferi planlıyor” ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya’nın ABD’ye yaptığı şekilde bu yardımın da karşılıksız olduğunun altını çizen Lavrov, “Biz onlara gönderdiğimiz ekipmanın maliyetini karşıladık, Amerikan tarafı da bize göndereceği suni solunum cihazlarının maliyetini kendisi karşılıyor” diye ekledi.