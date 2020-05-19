ABD’nin ‘nükleer füzeleri Polonya’ya konuşlandırabiliriz’ açıklamasına Rusya’dan yanıt

Açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer verilen Zaharova, ABD’nin Almanya’daki nükleer silahlarının Polonya’ya konuşlandırılabileceği açıklamalarının Rusya ve NATO arasındaki ilişkileri gerdiğini ifade etti.

“Washington ve Varşova'nın Rusya ile NATO’nun arasındaki zaten zor bir dönemden geçen ilişkileri daha da kötüleştiren bu tür açıklamaların tehlikeli doğasının farkında olduklarını umuyoruz” açıklamasında bulunan Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliğinin maddi temelinin ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkması gibi bazı eylemlerinden dolayı tehlike altında olduğunu vurguladı.

Rus diplomat, “Amerikan savaş başlıklarının ABD’ye geri dönmesi Avrupa’nın güvenliğinin güçlendirilmesine gerçek bir katkı olabilir. Rusya, uzun zaman önce tüm nükleer silahları kendi topraklarına çekerek bunu yaptı” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mostbacher, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amerikalıların Almanya’daki nükleer silahlarını Polonya’ya konuşlandırabileceğini ifade etmişti.