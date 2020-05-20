Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Çin'le kıyaslandığında, Moskova'daki uygulama karantina değil hafif rejim

Moskova sakinlerinin yarısının kent genelinde aktif şekilde hareket ettiğini belirten Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Çin'le kıyaslandığında Moskova'daki uygulamanın karantina değil, 'hafif rejim' olduğunu vurguladı.

Rossiya-1 televizyonunda '60 Dakika' adlı programın konuğu olan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Moskova'daki önlemlerin Çin'e kıyasla çok zayıf kaldığını itiraf eden Sobyanin, "Komşumuz Çin'e bakın. Bir eyalette 45 vaka tespit ettiler ve 100 milyon kişiye en sert karantina uygulamasını getirdiler. Bizdeyse durum tamamen farklı. Bizde Moskovalıların yarısı kent genelinde serbestçe hareket ediyor. Buna karantina denemez, bu bir 'hafif rejim" ifadelerini kullandı.

Moskova'daki durumun çok kolay olmadığını ve idealden uzak olduğunu kaydeden Sobyanin, başkentteki hastanelerde yaklaşık 18 bin ağır Kovid-19 hastasının yatmakta olduğunun altını çizdi.

'Moskova'daki kısıtlamalar daha uzun süre devam edecek'

Bu nedenlerden dolayı Kovid-19 kısıtlamalarının Moskova'da daha uzun süre uygulanmaya devam edeceğini vurgulayan Sobyanin, sürecin en kısa sürede sona ermesi için Moskovalılardan tüm kurallara uymalarını istedi.

'Korkutucu bir tahmin yaptık ama Moskovalılar sayesinde gerçekleşmedi'

Sobyanin, mayıs ayı ortasında salgının çok yüksek bir tepe noktasına çıkacağı ve kentteki sağlık sisteminin bununla baş edemeyeceği yönünde tahminler yaptıklarını ancak bu tahminlerin Moskovalılar sayesinde gerçeğe dönüşmediğini anlattı.

Sobyanin, "Böyle bir gelecek tahmini yapıp buna hazırlanmak bizim için büyük bir stresti. Korkutucu bir tahmindi ancak gerçekleşmedi. Bu, en başta kentteki kısıtlamalara sorumluluk bilinciyle yaklaşan Moskovalıların başarısı" diye konuştu.