ABD’nin DSÖ’ye tehditlerini değerlendiren Lavrov: Gerçekçi analiz temelinde iyileştirilmesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) iyileştirilmeye ihtiyaç duyduğunu, ama bunun mevcut gerçeklerin makul bir analizi temelinde yapılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ’ye sağladığı fonları 30 gün sonra ‘kalıcı olarak’ donduracağı tehdidini değerlendiren Lavrov, “DSÖ’nün, diğer tüm kurumlar gibi, kademeli olarak iyileştirilmesi gerektiğinden eminim. Bunun, tüm sorunları 30 gün içinde çözüme kavuşturacak veya bu yolda çıkan tüm zorlukları ve tüm çözüm yollarını 30 gün içinde belirleyecek tek seferlik bir eylem olması mümkün değil” ifadesini kullandı.

“Durumun ve gerçeklerin ortak ve makul analizine ihtiyaç var, öncelikle gerçeklerin analiz edilmesi gerekiyor” diyen Rus bakan, “Batılı meslektaşlarımızın maalesef bir dizi olayda gerçekleri en sona bırakmasına, daha doğrusu uluslararası arenada kendi çıkarlarını ilerletirken gerçekleri hiç dikkate almamasına artık alışmış durumdayız” diye ekledi.

Koronavirüs salgınına karşı mücadelenin bu tür “jeopolitik oyun ve heveslerin” kurbanı haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya Sağlık Asamblesi tarafından bugün kabul edilen bildirgenin temelinde yatan anlaşmaların uluslararası işbirliğini tam da bu yola çıkarmasını umuyorum”.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan ve bugün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nde, koronavirüs ilaçlarının herkes için eşit şekilde ulaşılabilir olmasını ve DSÖ’nün, koronavirüs salgını konusundaki tutumu nedeniyle uluslararası bağımsız bir soruşturmaya tabi tutulmasını öngören önerge kabul edilmişti.