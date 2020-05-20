Rus Dışişleri'nden Hafter güçlerinin çekilmesine ilişkin açıklama: Akan kanı durduracak her inisiyatifi destekliyoruz

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'un güneyindeki tüm cephelerden 2-3 kilometre geri çekilmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Moskova'nın Libya'da akan kanı durduracak her türlü inisiyatifi desteklediğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Rus Dışişleri kaynağı, "Biz her zaman askeri faaliyetlerin durdurulması, Ramazan münasebetiyle insani mola verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bununla ilgili olarak, Hafter'in inisiyatifleri de dahil birtakım inisiyatifler alındı. Akan kanı durduracak ve müzakere masasına dönülmesini sağlayacak her türlü inisiyatifi elbette destekleriz" dedi.

Kaynak, Rusya'nın Libya'daki tüm tarafların en azından Ramazan Bayramı sırasında askeri faaliyetleri durdurmasını beklediğini kaydederek, "Askeri faaliyet yürüten herkesi bu faaliyetleri durdurmaya ve durumu siyasi çözüm yoluna sokmaya davet ediyoruz" diye ekledi.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının son günlerinde "başkent halkının daha adetlerine uygun bir bayram geçirmesi" için 'Trablus'un güneyindeki cephelerden gece yarısı itibarıyla 2-3 kilometre çekilmeye başladıklarını' duyurmuştu.

Halife Hafter, komutasındaki milislerine başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı emri vermişti.

Libya hükümeti, Türkiye ile imzaladığı güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasından aldığı destekle 25 Mart'ta sivilleri korumak amacıyla Barış Fırtınası Harekatı başlattıklarını duyurmuştu.